Пошкоджено дамбу Каховського водосховища

Як передає «5 канал», внаслідок цього поблизу дамби утворилася величезна вирва. Тепер райцентру Кам'янка-Дніпровська загрожує затоплення під час весняної повені.

Місцева влада терміново шукає кошти, щоб відновити споруду.

Натомість, правоохоронці з'ясовують, чому підприємець видобував тут пісок без дозвільних документів. За двома статтями Кримінального кодексу йому загрожує ув'язнення до 5 років.

Як зазначив речник запорізької міліції Олександр Вовкодав, "за попередніми підрахунками, було вивезено понад тисячу тонн піску. Рівень котловану опустився на 6 метрів нижче рівня води. Є всі підстави стверджувати, що у разі паводку дамба могла б не витримати, і водяні маси ринули б у населений пункт. Масштаби такої катастрофи переоцінити важко».

Він підкреслив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження.