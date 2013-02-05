Росія купить у 3,5 раза менше українських Ан-70, ніж заявляла раніше

Про це журналістам у Москві повідомив командувач військово-транспортної авіації генерал-майор Володимир Бенедиктов, передає РІА «Новости».

«17 літаків Ан-70 будуть одержані до 2020 року; надходження перших літаків почнеться з 2016 року», - сказав він.

В.Бенедиктов додав, що зараз осяг поставок (17 літаків) узгоджений.

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Окрім цього, він повідомив, військово-транспортна авіація Росії не одержить нові транспортні літаки Ан-124-300 до 2020 року.

«По термінах до 2020 року літаки Ан-124-300 ми не одержимо», - сказав він, зазначивши, що на даний час ведуться дослідно-конструкторські роботи по цій машині.

При цьому В.Бенедиктов наголосив, що найближчим часом проводитиметься глибока модернізація літаків «Руслан» до Ан-124-100 і Ан-124-150.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-командувач військово-транспортній авіації генерал-лейтенант Віктор Качалкин заявляв, що ВТА до 2020 року одержить 60 літаків Ан-70.

За його словами, першу партію Ан-70 військово-транспортна авіація Росії мала одержати до 2014 р.

1 лютого посол Росії в Україні Михайло Зурабов повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації має намір купити 60 українських літаків Ан-70.

27 грудня 2012 року прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю українським телеканалам повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації замовило Україні понад 20 літаків Ан-70.

Довідка УНІАН. Військово-транспортний літак Ан-70, призначений для безпосередньої доставки військової техніки, особового складу і десантування військ, є єдиним у світі літаком, що здатен забезпечити доставку вантажів на грунтові аеродроми з довжиною смуги 600-800 м. У режимі короткого зльоту і посадки здатний доставляти 20 тонн вантажів на дальність до 3000 км.

Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

Наприкінці вересня 2012 року керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.