У Харкові поховали убитого суддю та членів його родини

Як розповів УНІАН один із учасників похорон, на церемонії, що розпочалася сьогодні близько 11:40 на кладовищі №18 (проспект Гагаріна, 362), зібралися близько 100 осіб, в основному колеги загиблого.

Тіла судді та членів його родини доставили на кладовище з моргу на вулиці Дмитріївській на чотирьох автомобілях. Церемонія відспівування тривала близько 40 хвилин, труни не відкривали.

В.Трофимова, його дружину, сина та співмешканку сина поховали поруч.

На похоронах була присутня голова Фрунзенської районної в Харкові адміністрації Тетяна Топчій.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у Харкові невідомі вбили чотирьох людей - суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його сім’ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоверхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний В.Трофимов, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син та 29-річна співмешканка сина.

Убивці забрали з місця злочину відрізані голови судді та членів його сімей.