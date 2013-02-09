Організатори кредитної спілки брали кредити на чужі паспорти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України

Встановлено, що приватний підприємець створив кредитну спілку та залучив до її керування своїх знайомих. Створення такої установи для зловмисників одразу було лише приводом для незаконного збагачення, зазначається в повідомленні.

Співучасники злочину зуміли переконати людей, що саме їхня організація зможе врятувати в тяжку хвилину чи допомогти у бізнесі. Охочих внести свою частку заради можливого задоволення в майбутньому кредитних питань виявилось чимало, оскільки з капіталу фінансової установи учасникам злочинної організації вдалося привласнити майже 8 млн грн.

Використовуючи своє службове становище та маючи доступ до персональних даних вкладників, вони незаконно оформляли на їхні імена кредити. Отримані кошти привласнювали та використовували у власних цілях.

За зібраними УБОЗ матеріалами було порушено кримінальну справу за скоєння зловмисниками низки особливо тяжких злочинів Кримінального кодексу України.

Всі зловмисники притягнуті до кримінальної відповідальності, найбільший строк перебування за ґратами отримав колишній керівник кредитної спілки - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов’язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки.