У Полтаві зловили і приспали рудого пса, який за кілька днів покусав 43 людей

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, в собаку вистрелили з пневмопістолета зі снодійним. Після того, як його приспали, тварину забрали в клініку на карантин. Тепер з нею проводитимуть експертизу і визначатимуть, скажена вона чи ні.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого о 18.30 служба МНС в Полтаві одержала повідомлення з лікарні про те, що до них звернулася велика кількість людей, які постраждали від укусів собаки. Станом на 6:00 10 лютого покусаних людей були 43 , з них 10 дітей.

Пошуки собаки тривали упродовж останніх кількох днів. До вилову були задіяні працівники управління ветеринарної медицини Полтави, співробітники обласного управління МНС, міліціонери і комунальники.