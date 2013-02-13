У Сумах завалився недобудований торговий центр (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС, інформація про руйнування будівельної конструкції надійшла о 0:38.

За інформацією начальника прес-служби ТУ МНС Олександра Агєєва, постраждалих і загиблих внаслідок надзвичайної ситуації немає. Наразі на місці пригоди працюють фахівці, які з'ясовують, що послужило причиною руйнування.

Будівля торгового центру споруджувалася на місці колишніх торгових рядів, які розташовувалися на Центральному ринку Сум – так званої «клітки». Як передає з місця пригоди кореспондент УНІАН, новобудова минулої ночі склалася буквально навпіл, а її конструкції прийшли в повну непридатність.