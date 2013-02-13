Янукович: Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу
Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Туркменістану держави підписали вісім двосторонніх документів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим сьогодні в Ашгабаті.
«Я підтвердив зацікавленість України у відновленні поставок природного газу з Туркменістану і готовність до поглибленої співпраці в цій галузі», - зазначив він.
За словами В.Януковича, Україна має всі можливості для об'єднання зусиль з метою розробки альтернативних маршрутів поставок газу як для власних потреб, так і для подальшого експорту до Європи.
Під час візиту Президента Януковича до Туркменістану держави підписали вісім двосторонніх документів.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема сторони підписали спільну заява про поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною і Туркменістаном. Основна мета заяви - підтвердити зацікавленість обох держав у зміцненні українсько-туркменських відносин, їх подальшому розвитку за всіма напрямами та сферами, що становлять взаємний інтерес. У документі підкреслюється прагнення сторін до подальшої інтенсифікації політичного діалогу, в тому числі на найвищому рівні, а також намір здійснювати тісну взаємодію на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН та інших глобальних і регіональних міжнародних організацій, у тому числі з питань зміцнення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності держав.
Також підкреслюється фундаментальне значення співробітництва у торговельно-економічній сфері, висловлюється прагнення до зміцнення економічних зв’язків відповідно до принципів рівноправності і взаємної вигоди. Особливе значення сторони надають поглибленню співробітництва в паливно-енергетичній, фінансовій, транспортній, промисловій сферах.
Сторони відзначають важливість розвитку співробітництва в гуманітарній сфері, зокрема у сферах освіти і науки, охорони здоров’я, медицини та спорту.
Крім того, підписано Програму співробітництва між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Туркменистану на 2013 рік. Програма передбачає зміцнення відносин між зовнішньополітичними відомствами України і Туркменистану. Сторони мають намір проводити консультації для налагодження ефективного розвитку українсько-туркменських двосторонніх відносин, здійснювати взаємодію і надавати підтримку в рамках міжнародних організацій.
З метою подальшого поглиблення співробітництва підтверджено домовленість про проведення консультацій з тематики міжнародних відносин, співробітництва в торговельно-економічній, науково-технічній, культурній і гуманітарній сферах. Також передбачається здійснення співробітництва з консульських питань, навчання і підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів.
Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння між ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Державним концерном «Туркменгаз». Мета підписання Меморандуму – активізація двосторонньої співпраці в нафтогазовій сфері. Документ передбачає розвиток подальшого співробітництва на договірній основі.
Також підписано Угоду про співробітництво між Національним олімпійським комітетом України і Національним олімпійським комітетом Туркменістану. Угода укладається з метою зміцнення взаємовигідного співробітництва у сфері розвитку олімпійського руху, досягнення високих результатів у спорті. Документ визначає форми двостороннього співробітництва, зокрема організацію спортивних змагань, зборів на територіях двох держав, обмін тренерами, спортсменами, медичним і спортивним персоналом, запрошеннями для участі у конгресах, конференціях, семінарах і курсах.
Підписано Угоду про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України і Державним комітетом Туркменістану зі спорту.
В Угоді закріплюється можливість підтримувати і розвивати співробітництво між відповідними організаціями і закладами двох держав у галузі фізичної культури і спорту. Зокрема, проведення двосторонніх і багатосторонніх спортивних змагань, заходів і фестивалів, навчально-тренувальних зборів.
Документом передбачається співробітництво з розвитку національних видів спорту, організація взаємних зустрічей і семінарів з питань спортивної науки, а також проведення консультацій спортивних організацій двох держав з питань виконання положень Міжнародної конвенції боротьби з допінгом у спорті та взаємодії зі Всесвітнім антидопінговим агентством.
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів Туркменістану щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Меморандумом передбачається розвиток дружніх відносин і співробітництва між Україною і Туркменістаном у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Крім того під час візиту глави Української держави підписано Угоду між Київською обласною державною адміністрацією та Одеською обласною державною адміністрацією України і Хякімликом Ахалського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.