Янукович: Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим сьогодні в Ашгабаті.

«Я підтвердив зацікавленість України у відновленні поставок природного газу з Туркменістану і готовність до поглибленої співпраці в цій галузі», - зазначив він.

За словами В.Януковича, Україна має всі можливості для об'єднання зусиль з метою розробки альтернативних маршрутів поставок газу як для власних потреб, так і для подальшого експорту до Європи.

Під час візиту Президента Януковича до Туркменістану держави підписали вісім двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема сторони підписали спільну заява про поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною і Туркменістаном. Основна мета заяви - підтвердити зацікавленість обох держав у зміцненні українсько-туркменських відносин, їх подальшому розвитку за всіма напрямами та сферами, що становлять взаємний інтерес. У документі підкреслюється прагнення сторін до подальшої інтенсифікації політичного діалогу, в тому числі на найвищому рівні, а також намір здійснювати тісну взаємодію на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН та інших глобальних і регіональних міжнародних організацій, у тому числі з питань зміцнення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності держав.

Також підкреслюється фундаментальне значення співробітництва у торговельно-економічній сфері, висловлюється прагнення до зміцнення економічних зв’язків відповідно до принципів рівноправності і взаємної вигоди. Особливе значення сторони надають поглибленню співробітництва в паливно-енергетичній, фінансовій, транспортній, промисловій сферах.

Сторони відзначають важливість розвитку співробітництва в гуманітарній сфері, зокрема у сферах освіти і науки, охорони здоров’я, медицини та спорту.

Крім того, підписано Програму співробітництва між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Туркменистану на 2013 рік. Програма передбачає зміцнення відносин між зовнішньополітичними відомствами України і Туркменистану. Сторони мають намір проводити консультації для налагодження ефективного розвитку українсько-туркменських двосторонніх відносин, здійснювати взаємодію і надавати підтримку в рамках міжнародних організацій.

З метою подальшого поглиблення співробітництва підтверджено домовленість про проведення консультацій з тематики міжнародних відносин, співробітництва в торговельно-економічній, науково-технічній, культурній і гуманітарній сферах. Також передбачається здійснення співробітництва з консульських питань, навчання і підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів.

Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння між ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Державним концерном «Туркменгаз». Мета підписання Меморандуму – активізація двосторонньої співпраці в нафтогазовій сфері. Документ передбачає розвиток подальшого співробітництва на договірній основі.

Також підписано Угоду про співробітництво між Національним олімпійським комітетом України і Національним олімпійським комітетом Туркменістану. Угода укладається з метою зміцнення взаємовигідного співробітництва у сфері розвитку олімпійського руху, досягнення високих результатів у спорті. Документ визначає форми двостороннього співробітництва, зокрема організацію спортивних змагань, зборів на територіях двох держав, обмін тренерами, спортсменами, медичним і спортивним персоналом, запрошеннями для участі у конгресах, конференціях, семінарах і курсах.

Підписано Угоду про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України і Державним комітетом Туркменістану зі спорту.

В Угоді закріплюється можливість підтримувати і розвивати співробітництво між відповідними організаціями і закладами двох держав у галузі фізичної культури і спорту. Зокрема, проведення двосторонніх і багатосторонніх спортивних змагань, заходів і фестивалів, навчально-тренувальних зборів.

Документом передбачається співробітництво з розвитку національних видів спорту, організація взаємних зустрічей і семінарів з питань спортивної науки, а також проведення консультацій спортивних організацій двох держав з питань виконання положень Міжнародної конвенції боротьби з допінгом у спорті та взаємодії зі Всесвітнім антидопінговим агентством.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів Туркменістану щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Меморандумом передбачається розвиток дружніх відносин і співробітництва між Україною і Туркменістаном у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Крім того під час візиту глави Української держави підписано Угоду між Київською обласною державною адміністрацією та Одеською обласною державною адміністрацією України і Хякімликом Ахалського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.