На Донеччині нечистого на руку мера взяли на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронцями було встановлено, що до міського голови звернувся приватний підприємець і попросив сприяння в укладенні договору з комунальним підприємством про передачу в оренду двох торгових павільйонів. За вирішення цього питання голова міської ради вимагав хабар у розмірі 6 тис. грн.

Передача грошей проходила в робочому кабінеті чиновника, де він і був затриманий на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.3 ст. 368 КК України (отримання хабара). Розслідування кримінального правопорушення проводиться слідчим відділом прокуратури Донецької області.

Наразі міському голові пред'явлено повідомлення про підозру в скоєнні злочину й вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.