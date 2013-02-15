УДАР: Київавтодор у 2012 році провів 2,3% необхідного капремонту доріг

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії «УДАР», пославшись на надіслану їм відповідь «Київавтодору».

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

Згідно з наданою інформацією, дещо краще виглядає ситуація з ремонтом доріг у 2011 році. Зокрема, в Києві було відремонтовано дорожнього покриття дещо більше половини від необхідного обсягу - 57,3%, або 809 тис. кв.м.

«Виходячи з максимального терміну служби дорожнього покриття в 12 років, щорічно капітальним ремонтом має оновлюватися 1557 тис. кв. м», - говориться в довідці «Київавтодору». Проте обсяг виконаних робіт із капітального ремонту за останні 10 років становить 2711 тис. кв. м - 14,5% від нормативу.

Дещо краща ситуація склалася з поточним ремонтом. Згідно зі статистикою, починаючи з 1997 року, виконано роботи з поточного ремонту 9400 тис. кв. м, що становить 43,4% від нормативу. Щорічно поточним ремонтом має оновлюватися 1355 тис. кв.м.

У зв'язку з цим, «Київавтодор» порахував, що планового капітального ремонту потребують 12,5 млн. кв. м доріг. Вартість такого ремонту орієнтовно становить 10,5 млрд грн за поточними цінами.

На приблизно такий самий обсяг робіт із планового поточного ремонту потрібно в 5 разів менше коштів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров розкритикував керівництво регіонів за слабке використання субвенцій на ремонт дорожнього покриття, внаслідок чого стан доріг через перепади температури взимку істотно погіршився.

«Нашими дорогами проїхати складно, а іноді просто неможливо. Нинішня зима остаточно доконала багато кілометрів доріг. І водії, і пішоходи обурені станом дорожнього покриття», - зізнався М.Азаров.

Одночасно М.Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу взяти під особистий контроль організацію невідкладного ремонту і підготовку до планових ремонтів доріг.

У грудні 2012 року прокуратура Києва почала досудове розслідування кримінального провадження стосовно посадовців комунальної корпорації «Київавтодор», винних у неякісній дорожній розмітці на столичних дорогах.

За даними «Київавтодору», на балансі корпорації перебуває 1630 км шляхів загальною площею покриття проїжджої частини 26,2 млн. кв.м.