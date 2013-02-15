Янукович дав Хостікоєву орден
20:26, 15 лютого 2013Суспільство
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Янукович нагородив Хостікоєва орденом «За заслуги» І ступеня.
Анатолій Хостікоєв тепер орденоносний
Президент України Віктор Янукович нагородив орденом «За заслуги» І ступеня народного артиста України, провідного майстра сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анатолія Хостікоєва.
Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Як йдеться в документі, А.Хостікоєва нагороджено за визначний особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, збагачення національної культурної спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 лютого, А.Хостікоєву виповнилося 60 років.
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