Янукович дав Хостікоєву орден

Президент України Віктор Янукович нагородив орденом «За заслуги» І ступеня народного артиста України, провідного майстра сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анатолія Хостікоєва.

Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Як йдеться в документі, А.Хостікоєва нагороджено за визначний особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, збагачення національної культурної спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 лютого, А.Хостікоєву виповнилося 60 років.