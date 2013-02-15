Студентці в нічному клубі вистрелили в обличчя

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні доставлено 18–річну мешканку м. Богородчани з вогнепальним пораненням обличчя.

Наразі встановлено, що в дівчину стріляли під час святкування Дня закоханих в одному з нічних клубів Івано-Франківська. Близько опівночі невідомий підійшов до неї та вистрілив впритул з травматичної зброї, після чого її одразу госпіталізували. Потерпіла є студенткою 2 курсу одного з вузів обласного центру.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовується особа зухвалого «стрілка» та всі обставини інциденту. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, процесуальне керівництво здійснює прокуратура області.