До 1025-річчя хрещення Руси в Харкові встановлять пам’ятник Андрію Первозванному

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного телебачення сказав голова ОДА Михайло Добкін.

За його словами, зараз архітектори обирають місце для становлення монумента Андрію Первозванному, який, за легендою, одним із перших приніс християнство на землі Київської Руси.

М.Добкін додав, що, крім цього, в рамках святкування річниці хрещення на Харківщині відбудеться низка святкових заходів.

«Це спільне свято для всіх слов’янських народів. Звичайно ж, в Україні до нього особливе ставлення, тому що саме в Києві на схилах Дніпра 1025 років тому відбулася подія, яка дала можливість з часом нашій державі з язичницької стати християнською. У нас буде багато подій - це і закладка каменів у фундаменти під будівництво нових храмів, і освячення храмів, вже побудованих, це і світські, і духовні заходи», - сказав губернатор.