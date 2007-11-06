Генпрокуратура знову займеться Сацюком

Генеральною прокуратурою України скасовано постанову слідчого про закриття кримінальної справи стосовно Володимира САЦЮКА, порушеної за фактами незаконного присвоєння йому військових звань, використання диплома про вищу освіту та отримання у зв’язку з цим заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, провадження досудового слідства у справі доручено військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Як повідомляв УНІАН, В.САЦЮК обіймав посаду першого заступника голови СБУ з квітня по грудень 2004 року.

Кримінальну справу стосовно В.САЦЮКА було порушено влітку 2005 року Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України за частиною 3 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), частиною 2 статті 366 (службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки) і частиною 3 статті 358 (використання явно підробленого документа) Кримінального кодексу України. У справі було винесено постанову про залучення його як обвинуваченого за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

1 березня ц.р. тимчасово виконуючий обов`язки керівника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявив журналістам, що НЦБ зняло з міжнародного розшуку колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА, оскільки справа щодо нього закрита.

29 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким скасував указ свого попередника Леоніда КУЧМИ про присвоєння колишньому заступнику голови СБУ В.САЦЮКУ військового звання генерал-майора.