Віце-прем’єр: Ан-24, який зазнав катастрофи в Донецьку, не був перевантажений

На борту літака Ан-24 який зазнав авіакатастрофи в Донецьку була нормальна кількість пасажирів – 52 людини. Максимальна кількість пасажирів для літака такого класу складає 60 осіб. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив віце-прем’єр-міністр, голова комісії з розслідування причин авіакатастрофи Олександр Вілкул.

«У літаку було 52 особи: 8 членів екіпажу, решта пасажири. Звичайний стандартний екіпаж для Ан-24 - 6 членів екіпажу: пілот, другий пілот, бортмеханік, штурман і два борт провідника, але 8 осіб теж не є порушенням. 52 людини - це абсолютно нормально для такого типу суден. Такий тип суден як Ан 24 приймає на борт до 60-ти чоловік. Безумовно, кількість людей літаку - це відповідальність авіакомпанії. Але 52 людини - це в жодному разі не є перевантаженням судна. Це чартерний рейс: 52 людини було на літаку, і 52 людини підтверджується документами, які надала авіакомпанія «Південні авіалінії». Можу точно сказати, що з точки зору перевантаження літака людьми - це не так», заявив Вілкул.