Кабмін дозволив продаж контрольного пакета акцій «Донбасенерго»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко.

"60,77% акцій "Донбасенерго" передано нам на приватизацію, буде продано одним пакетом на приватизаційному конкурсі", - сказав О.Рябченко.

Голова ФДМУ повідомив, що приватизаційний конкурс планується провести в квітні цього року. «Продаж запустимо дуже швидко, чекаємо в квітні цього року», - сказав голова ФДМУ.

При цьому він заявив, що 25% акцій «Донбасенерго» залишаться в державній власності.

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Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшило чистий прибуток у 6 разів – до 305 млн. грн.

Наприкінці грудня 2012 року компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн. грн. На початку лютого 2013 року компанія «Донбасенерго» висловила намір залучити в «Ощадбанку» короткостроковий кредит ще на 385 млн. грн.

На даний момент 85,77% акцій компанії «Донбасенерго», що належать державі, перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України».