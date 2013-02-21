Нафтогаз програв італійській компанії суд на $ 3,9 мільярда - ЗМІ

Як пише газета Коммерсант-Україна, в НАК заявляють, що не будуть виконувати рішення, і готують зустрічний позов до трейдера, але юристи констатують, що шанси виграти вкрай малі.

Експерти очікують, що поразкою України напевно скористається "Газпром" в переговорах про створення газотранспортного консорціуму. У розпорядженні "Комерсанту" опинився текст рішення Стокгольмського арбітражу NV 007/2008 від 19 грудня 2012 року. Згідно з ним, НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний виконати умови угоди з італійською компанією Italia Ukraina Gas (IUGAS) від 24 грудня 2003 року і продати їй 13,1 млрд кубометрів газу за ціною $ 110 за тисячу кубометрів. Для порівняння: у Росії "Нафтогаз" зараз купує паливо по $ 416 за тисячу кубометрів, тобто виконання рішення суду загрожує монополії втратами на суму $ 3,9 млрд. Суд також зобов'язав НАК заплатити газотрейдеру штраф у розмірі $ 12,7 млн ​​за затримку постачань.

Це вже друге рішення арбітражу в суперечці між компаніями. У 2010 році НАК програла перший процес, але тоді рішення було набагато м'якше - компанія повинна була відшкодувати близько $ 200 млн збитків. У "Нафтогазі" вирішили оскаржити це рішення, і результатом нового розгляду став програш монополії в грудні минулого року. Контракт між IUGAS і "Нафтогазом" був підписаний в Києві заступником голови правління НАК Ігорем Вороніним і уповноваженим італійської компанії Андреа Міелє. Постачання газу планувалося здійснити в період з 1 січня 2004 по 31 грудня 2013 року в обсязі 1,3 млрд кубометрів на рік на умовах доставки в пункт прийому Великі Капушани на українсько-словацькому кордоні. У той час НАК одержувала туркменський газ по $ 50 за тисячу кубометрів, і монополія повинна була заробити на цих поставках порядку $ 780 млн в рік. Згідно з матеріалами суду, в 2004-2005 роках поставки газу за контрактом не проводилися.

Причому в НАК це пов'язують з тим, що IUGAS не мала договір зі словацькою газотранспортною компанією SPP на його транспортування. Такий договір з'явився лише в 2006 році, коли "Газпром" перекупив весь обсяг туркменського газу, що виключило можливість його покупки Україні. Весь газ в країну стала імпортувати компанія RosUkrEnergo (на той момент 50% належало "Газпрому", 45% - Дмитру Фірташу, 5% - Івану Фурсіну), а продавали його через "УкрГаз-Енерго", що унеможливило виконання угоди. Офіційно в IUGAS і "Нафтогазі" рішення суду не коментують. Але джерело в НАК повідомило, що монополія не збирається виконувати контракт і виплачувати штраф, незважаючи на рішення Стокгольмського суду. Переглянути рішення арбітражу теоретично може Верховний суд Швеції, відзначає керуючий партнер юридичної компанії AstapovLawyers Андрій Астапов. "Можливо," Нафтогаз "збирається звернутися туди. Але, враховуючи два попередні рішення, шанси НАК невисокі", - вважає експерт. Аргумент про те, що IUGAS не має можливості для збуту палива, НАК вже висувала в суді. У відповідь президент компанії Марко Маренков надав дані, згідно з якими засновник компанії група FISI продає до 4,5 млрд кубометрів газу в рік в Італії і має всі можливості для збуту палива.