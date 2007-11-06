Луганщина накопичила борги із зарплати - понад 70 млн. грн.

Повідомлення ОДА

На підприємствах Луганщини борги із заробітної плати становлять понад 70 млн. грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, минулого тижня борги зросли на 3,4 млн. грн. і становлять 71,3 млн. грн. Заборгованість зросла в основному на економічно активних підприємствах (3,3 млн. грн.). Серед них МКП «Теплокомуненерго» міста Луганськ (1,5 млн. грн.), шахта імені Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля» (839,5 тис. грн.), КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» (345 тис. грн.) та інші.

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