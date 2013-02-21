В Україні немає системи попередження про падіння метеоритів

Про це УНІАН повідомили в ДКАУ, відповідаючи на офіційний запит про те, як організовано систему відстеження, попередження й реагування на можливість падіння на територію нашої країни великих небесних тіл, аналогічних тим, що впали на територію Челябінської області РФ 15 лютого.

«Щодо наявності в Україні системи попередження падінь метеоритів на Землю, будь-яка інформація з цього приводу в ДКА відсутня», - йдеться в офіційній відповіді Агентства. Більш того, питання вивчення наближення небесних тіл, зокрема, природного походження, знаходиться поза компетенцією відомства.

Разом із тим, у ДКА повідомили, що Агентство забезпечує роботу Системи контролю та аналізу космічної ситуації, мета якої – стежити за штучними космічними об'єктами в приземному космічному просторі, а також визначати час і місце їх падіння на Землю.

«Що ж до попередження громадськості про небезпеку наближення небесних тіл, то ця сфера є складовою загальнодержавної політики цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій, виконання якої покладено на Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Проте ДКА постійно інформує ДСНС про виникнення надзвичайних ситуацій за допомогою надання геофізичної інформації та карт пожеж, паводків і техногенних небезпек», - йдеться в повідомленні ДКА.

Нагадаємо, 15 лютого на територію Челябінської області Російської Федерації впав болід (великий метеор) - велике небесне тіло, яке вибухнуло при входженні в нижні, щільні шари атмосфери, обсипавши уламками все, що знаходилося внизу. Збитки від падіння боліда становили, за попередніми оцінками, понад 1 млрд рублів.

За даними російських екстрених служб, від падіння боліда постраждали близько 7,5 тис. будівель, зокрема понад 6 тис. житлових будинків, у яких проживають приблизно 120 тис. осіб.