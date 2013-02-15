Збитки від падіння метеорита в Росії оцінили в 400 мільйонів

Про це повідомив журналістам глава МНС Росії Володимир Пучков.

"Збиток, за оперативними розрахунками, становить більше 400 мільйонів рублів, але більш точні дані ми отримаємо, коли буде проведена оцінка кожної будівлі та споруди", - сказав він, пишуть РІА Новости.

Пучков уточнив, що найбільше від падіння уламків метеорита постраждали Челябінськ і Копейськ, а також низка сіл.

"Вранці ми будемо мати чітку картину по кількості постраждалих будинків, шкіл, дитячих садків та інших значимих об'єктів", - повідомив глава МНС.

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Він зазначив, що у МНС є чітка і об'єктивна картина події.

"У Москві працює національний центр управління у кризових ситуаціях, а на місцях - відповідні структури. У Челябінську я побачив спокійну, впевнену роботу всіх, хто працює на місцях", - сказав Пучков.

Раніше губернатор регіону Михайло Юревич заявляв, що влада регіону оцінюють збиток від падіння метеорита в 1 мільярд рублів.