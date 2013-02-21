Командувач ЧФ РФ: Флоти Росії та України нарощуватимуть співробітництво

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Олександр Федотенков, виступаючи сьогодні в Севастополі на загальноміських урочистих зборах у драмтеатрі імені Луначарського, присвяченому Дню захисника Вітчизни.

За словами командуючого, флоти на сьогодні не лише спільно здійснюють урочисті проходження під час проведення в Севастополі парадів в ознаменування Дня Перемоги, спільно відзначають День Військово-Морського флоту Росії й День флоту України (в останню неділю липня – УНІАН), але й з недавніх пір відновили і спільно проводять навчання серії «Фарватер миру».

Разом із тим, як акцентував командуючий, минають роки, й сьогодні на флотах України та Росії все менше залишається офіцерів і адміралів, які сиділи колись за однією партою у військовому училищі, у військовій академії або на вищих офіцерських курсах, і все більше тих, які навчалися в різних навчальних закладах. Тому, за словами О.Федотенкова, від того, як сьогодні ними виховуватимуться молоді підлеглі, залежить майбутнє відносин двох флотів.

Командуючий ЧФ підсумував: «Ми часто говоримо про те, що у нас єдине святе місто, єдина віра. Але якщо ми не займатимемося спільною професією пліч-о-пліч, ми не зможемо рухатися далі. Тому, ми нарощуватимемо спільні зусилля».

У свою чергу, командуючий Військово-Морськими Силами Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, виступаючи з трибуни зборів, із задоволенням відзначив високий рівень співробітництва двох флотів під час двосторонніх навчань, у забезпеченні загальноміських заходів, свят, і висловив надію на подальший розвиток взаємодії.

Голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба, виступаючи на зборах, підкреслив: «Флот України і Чорноморський флот Росії реально виконують спільне завдання із захисту південних рубежів України та Російської Федерації». За його словами, «Це ще раз було підкреслено в ході вчорашньої зустрічі міністрів оборони Росії та України за участю керівництва міста» в Севастополі.