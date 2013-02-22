На Закарпатті спалили автомобіль начальника відділу боротьби з наркотиками

Невідомі підпалили автомобіль начальника Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Ужгородського міського управління УМВС Василя Швардака, повідомляє Закарпатський інформаційно-діловий портал Мукачево.net.

Згідно з повідомленням, сьогодні вночі близько 2.30 ночі невідомі проникли на подвір’я приватного будинку посадовця в Мукачевому та підпалили його власний автомобіль Suzuki Grand Vitara.

Посилаючись на слова самого потерпілого, портал повідомляє, що авто підпалили з боку капота, лівого переднього колеса. В.Швардак першим почав гасити вогонь, ще до приїзду пожежних. Відтак, було попереджено займання автомобіля Lada, припаркованого поруч у дворі.

У коментарі В.Швардак зауважив, що підпал авто пов’язує зі своєю професійною діяльністю.

Відразу після повідомлення про підпал на місце подій прибули правоохоронці. Порушено кримінальне провадження.

Портал нагадує, що вночі 1 грудня 2012 року, на день працівників прокуратури, в Мукачевому невідомі підпалили Mercedes ML 350, що належить сім’ї прокурора міста Руслана Біловара, припаркованого на подвір’ї його власного будинку.