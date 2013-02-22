Не стало автора «Чорнобривців» Миколи Сингаївського

Як повідомляє Українська літературна газета, М.Сингаївський помер на 77-му році життя після тривалої хвороби.

Письменник народився 12 листопада 1936 року на Поліссі в невеликому селі Шатрище Коростенського району Житомирської області. Навчаючись у Київському університеті, позаштатно працював у редакціях різних газет. Після закінчення вузу працював завідувачем відділу поезії «Літературної України», заступником директора Бюро пропаганди художньої літератури Спілки письменників України, завідувачем відділу літератури і мистецтва журналу «Ранок». Впродовж багатьох років - головним редактором журналу «Піонерія».

Перші твори М.Сингаївського друкувалися в районній газеті «Радянське Полісся» і в обласній «Радянська Житомирщина». Пізніше в газеті з'явилася підбірка віршів з напутливим словом Максима Рильського, пише Кореспондент.

У 1958 році побачила світ перша збірка для дітей «Жива криничка».

М.Сингаївський написав понад сорок книг - поетичних і прозаїчних, з них половина - для дітей.

За книги «Вогневиця» і «Поступ» М.Сингаївський удостоєний звання лауреата Республіканської комсомольської премії імені М.Островського.

Багато мелодій, написаних композиторами на вірші поета, здобули надзвичайну популярність: «Чорнобривці», «Безсмертник», «Полісяночка», «В краю дитинства», «Сонце в долонях», «Розляглося наше поле» та інші.