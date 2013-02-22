У Донецьку майже 30 відсотків школярів навчаються українською

У Донецьку в даний час українською мовою навчаються 27,9% школярів і 47,8% дошкільнят.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, такі цифри озвучив у Центрі слов`янської культури мер міста Олександр Лук`янченко, виступаючи зі звітом перед територіальною громадою.

За його словами, зараз в місті Донецьку функціонують 158 загальноосвітніх установ всіх форм власності, в яких навчаються 68,7 тис учнів. І них 34 школи і 750 класів з українською мовою навчання.