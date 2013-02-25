У Лос-Анжелесі починається 85-я церемонія вручення премії «Оскар»

Як повідомляє РІА Новости, на сцені в цю ніч з'являться найтитулованіші особи світу кіно - Джейн Фонда, Майкл Дуглас, Меріл Стріп, Джон Траволта, Сандра Буллок, Х'ю Джекман, Рассел Кроу, Дженніфер Лоуренс, Барбара Стрейзанд. Вулиці на підходах до театру Kodak, в якому за традицією пройде церемонія року у світі кіно, перекриті поліцією, розстелена червона килимова доріжка, по якій крокуватимуть до слави номінанти.

Останні приготування йдуть на кухні балу, який за традицією буде влаштований для переможців та номінантів. На відміну від академіків, шеф-кухар Вольфганг Пак, який готує 19-й рік поспіль закуски для балу і має титул "кращого кухаря світу", обіцяє по золотому "Оскару" кожному - тільки він буде виготовлений з шоколаду, і обсипаний пудрою зі справжнього золота.

Гостей також чекають знамениті тарталетки "Оскар" з копченого лосося, закуска з лобстера з помідорами і маринованою цибулею шалот, запечений окунь, а всього - понад п'ять десятків страв для справжніх гурманів. Церемонія вручення золотих "Оскарів" буде транслюватися в прямому ефірі на 225 країн світу - для цього канал ABC встановив понад 20 телекамер, які з різних точок охоплять всю картину видовища. Продюсерами найпопулярнішого у світі шоу стали Крейг Задано і Ніл Мерон, за участю яких було створено фільм-мюзикл "Чикаго", що завоював в 2003 році шість золотих статуеток "Оскар". Академіки очікують, що ці продюсери привнесуть "новий шарм" в ювілейне шоу.