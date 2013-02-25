У місті Щастя чоловік застрелив директора магазину і наклав на себе руки

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, сьогодні, 25 лютого, о 13.50 до чергової частини Жовтневого РВ ЛМУ надійшло повідомлення про те, що в місті Щастя по вул. Радянській, 14, у магазині «Меридіан» сталося вбивство. Слідчо-оперативною групою було встановлено, що, приблизно, о 13.25 у магазині «Меридіан» 67-річний місцевий житель з рушниці «Алтай» стріляв у директора магазину, 1959 р.н., а потім наклав на себе руки, вистріливши у черевну порожнину. Від одержаних поранень директор магазину помер на місці.

Ведеться слідство.