Катастрофа АН-24 у Донецьку: залишилося три версії з шести

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції в Донецьку генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

«Три версії залишилися», - сказав він про хід розслідування цієї авіакатастрофи.

При цьому генпрокурор додав, що «всі версії пов’язані зі станом льотного професіоналізму льотчиків і технічним станом літака».

В.Пшонка також повідомив, що наразі остаточно встановлено, що на борту літака Ан-24 було 48 осіб: 39 пасажирів і 9 членів екіпажу.

За його словами, з пасажирів лише «двоє без квитка - вони не фіксувалися».

Генпрокурор зазначив, що фахівці ще розшифровують дані «чорних ящиків», на що у них виділено, згідно з нормативами, 60 днів.

Але В.Пшонка уточнив, що розшифровку даних бортових самописців планується провести протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, що прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся й почалося задимлення.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька почато кримінальне провадження.

Слідча група, яка працює над вивченням причин цієї авіакатастрофи, розглядає серед версій: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб, несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.

Прокуратура Донецької області 19 лютого, заявила, що в розслідуванні факту авіакатастрофи літака Ан-24, що здійснював 13 лютого чартерний рейс із Одеси до Донецька, версія теракту виключена.