Катастрофа АН-24 у Донецьку: залишилося три версії з шести
Правоохоронці на сьогоднішній день розглядають лише 3 із 6 раніше озвучених версій авіакатастрофи літака Ан-24 в аеропорту Донецька, що здійснював 13 лютого чартерний рейс із Одеси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції в Донецьку генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
«Три версії залишилися», - сказав він про хід розслідування цієї авіакатастрофи.
При цьому генпрокурор додав, що «всі версії пов’язані зі станом льотного професіоналізму льотчиків і технічним станом літака».
В.Пшонка також повідомив, що наразі остаточно встановлено, що на борту літака Ан-24 було 48 осіб: 39 пасажирів і 9 членів екіпажу.
За його словами, з пасажирів лише «двоє без квитка - вони не фіксувалися».
Генпрокурор зазначив, що фахівці ще розшифровують дані «чорних ящиків», на що у них виділено, згідно з нормативами, 60 днів.
Але В.Пшонка уточнив, що розшифровку даних бортових самописців планується провести протягом місяця.
Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, що прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся й почалося задимлення.
За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька почато кримінальне провадження.
Слідча група, яка працює над вивченням причин цієї авіакатастрофи, розглядає серед версій: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб, несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.
Прокуратура Донецької області 19 лютого, заявила, що в розслідуванні факту авіакатастрофи літака Ан-24, що здійснював 13 лютого чартерний рейс із Одеси до Донецька, версія теракту виключена.