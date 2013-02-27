Україна активізує програми доступного та молодіжного житла

У цьому запевнив віце-прем'єр міністр Олександр Вілкул на розширеному засіданні Уряду за участю Президента України Віктора Януковича.

Він нагадав, що в минулому році більше 4-х тисяч українських сімей отримали житло завдяки державній підтримці.

Одночасно, відзначив віце-прем'єр, буде розпочато програму будівництва житла індустріальним методом. Як підкреслив Олександр Вілкул, розвиток будівництва стимулює розвиток виробництва будівельних матеріалів. «Зараз вже використовуються більш 70% будівельних матеріалів українського виробництва. Україна має всі можливості для того, щоб збільшити цей показник в наступному році до 80% », - зазначив він.

У 2013 році передбачений і ряд ключових заходів у рамках реформування житлово-комунального господарства. Зокрема, стимулювання створення ОСББ за рахунок держави, модернізація централізованих систем тепло і водопостачання та водовідведення, обладнання будинків сучасними приладами обліку; капітальний ремонт ліфтів.