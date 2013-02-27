Суд оштрафував кримського мільйонера за зловживання

Прокуратура має намір оскаржити рішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, бізнесмен звинувачувався за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких - шахрайство, привласнення коштів, їх легалізація злочинним шляхом і зловживання службовими становищем.

Суд, засідання якого пройшло 26 лютого, визнав екс-депутата міськради Сімферополя винним лише за останньою статтею - за одним епізодом у Євпаторії, на вирок – призначення штрафу – вплинуло закінчення термінів давності справи. За рештою епізодів Й.Файнгольда виправдали.

Окрім Й.Файнгольда, ще двоє людей повинні заплатити штрафи - 34 і 95 тис. грн. Перший звинувачувався в зловживанні службовими становищем, другий – за такою ж статтею, а також у хабарництві. Ще 5 осіб суд виправдав.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура в листопаді 2011 року поінформувала, що в її провадженні знаходяться 9 кримінальних справ проти екс-депутата міськради, вони об'єднані в одне провадження. Правоохоронці кілька разів затримували бізнесмена, а суд відпускав. Врешті-решт суд обрав для Й.Файнгольда підписку про невиїзд.

За результатами розслідування в лютому 2012 року бізнесмену пред'явлено звинувачення в заволодінні при пособництві ще 7 осіб майном 44 підприємців із Боярки (Київська область), Сімферополя і Євпаторії на загальну суму майже 2 млн грн. Крім того, йому інкримінується привласнення комунального майна вартістю 200 тис. грн.