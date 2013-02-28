Львівська міськрада просить вищу владу повернути ЛАЗ у державну власність

Сьогодні на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради депутати ухвалили звернення до керівництва держави, генерального прокурора України та Верховної Ради Укради щодо повернення Львівського автобусного заводу (ЛАЗ) у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, за це звернення проголосували 74 депутати.

На сесії виступив представник ради ветеранів Львівського автобусного заводу, колишній технічний директор ЛАЗу Роман Пак, який висловив прохання до депутатів підтримати акціонерів підприємства у зверненні до вищого керівництва України, „аби врятувати завод від банкрутства і повернути ЛАЗ у державну власність”.

Він зазначив, що у 2008 році протягом 8 місяців незаконний власник ЛАЗу не виплачував працівникам зарплату. Ми, акціонери, колишні працівники, керівники заводу, об’єдналися у Раду ветеранів і стали шукати захисту для трудового колективу та підприємства. На заводі працювало 11, 5 тис. людей. У рік підприємство випускало 14 тис. автобусів. Було високотехнологічне виробництво гідромеханічних коробок передач, які також поставляли різним підприємствам. Все це знищено і ЛАЗ на межі загибелі. А це єдиний завод у Львові, який має свої автономні очисні споруди.

“Гріх нам, львів’янам, мати таких спеціалістів, таке виробництво, такі очисні споруди і дозволити їх знищити», - зазначив Р. Пак.

За його словами, приватизація підприємства відбулася 15 жовтня 2001 року, а 29 листопада того ж року Деснянський районний суд скасував приватизацію, визнавши її недійсною.

Після того, зазначив Р. Пак, було три інстанції судів: Господарський, Апеляційний і Вищий, які приватизацію визнали незаконною, „був наказ повернути акції Фонду держмайна. Акціонери дізналися про цей процес лише у червні 2009 року”.

«Прокуратура виявила, що викуп акцій, а їх було 70, 41%, було здійснено за злочинно набуті кошти. Було порушено кримінальну справу. Чотирьох людей за ті махінації засуджено на 5 років позбавлення волі. Але завод до сьогоднішнього дня у незаконного власника, який довів його до банкрутства. Завод можна відновити і він може випускати не тільки автобуси. Наші спеціалісти зараз працюють в інших областях України. Від імені трудового колективу та 76 тисяч акціонерів ми просимо підтримати нас у зверненні до Президента України, до Кабінету Міністрів, до Верховної Ради та іншого вищого керівництва держави», - заявив Р.Пак.

Міський голова Львова Андрій Садовий, у свою чергу, наголосив на важливості підтримки акціонерів ЛАЗу.

«Це звернення ми надішлемо усім депутатам ВР, щоб привернути особливу увагу тих, які були обрані від Львівщини, а це більше 10 відсотків парламенту», - зазначив А.Садовий.