Янукович: Аграрний сектор протягом 3 років демонструє стабільне зростання

І тепер вже зроблені важливі кроки до реформування аграрного сектора. Однак для того, щоб він був ще більш привабливим для інвесторів, необхідно сприяти соціально-економічному розвитку сільських територій. Про це сьогодні під час прес-конференції, заявив президент України Віктор Янукович.

«Ми зробили важливі кроки до реформи агропромислового комплексу. Взагалі, агропромисловий комплекс зараз показує чудову динаміку за останні три роки. Ми маємо відмінні показники, і у нас є великий оптимізм», - зазначив президент.

На думку Віктора Януковича, щоб зробити агропромисловий комплекс більш привабливим для вкладення інвестицій, необхідно розвивати соціально-економічну інфраструктуру сільських територій.

«Для того щоб цей сектор економіки став привабливим для інвесторів, нам потрібно багато чого зробити - треба відновити інфраструктуру села, створити належні умови для життя людей, побудувати дороги, відновити клуби, ФАПи і т.д. Але я переконаний в тому, що власники землі, селяни, будуть захищені. Ми знаємо, як це зробити», -підсумував глава держави.