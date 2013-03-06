Інвестори довгобудів перекрили центр Одеси: рух транспорту паралізовано

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 чоловік безупинно ходять вперед і назад по дорозі (по пішохідному переходу) на перетині вулиць Рішельєвській та Єврейській.

Через це в центрі міста практично паралізовано рух транспорту, включаючи тролейбуси.

Пости ДАІ намагаються переспрямувати автотранспорт альтернативними дорогами, оскільки вже мали місце випадки, коли кілька водіїв спробували на машинах прорватися крізь протестувальників.

Перекриттям дороги учасники акції, які залишилися без житла через недобросовісні компанії-забудовники, намагаються привернути до своїх проблем увагу місцевої влади і правоохоронних органів.

Серед протестувальників – інвестори, які вклали гроші в будинки, що будуються, компанії «Альянс», а також – фірм «Прогресбуд» і «Консоль».

Як повідомляв УНІАН, в Одеському регіоні налічується 25 довгобудів, на які з інвесторів було зібрано близько 1 млрд доларів.

26 січня 2012 року інвестори недобудованих будинків будівельної компанії «Альянс» звернулися до виконавчого комітету Одеської міської ради з проханням передати їхні будинки на баланс управління капітального будівництва міськради.

13 лютого до будівлі прокуратури Одеси близько сотні інвесторів прийшли після пікетування будівлі мерії, де вимагали, щоб місцева влада виконала свою обіцянку про добудову будівель «Альянсу». Біля Одеського національного театру опери і балету (розташований поряд з прокуратурою) учасники акції перекрили проїжджу частину, що створило в центрі міста автомобільний затор. Прес-служба прокуратури повідомила, що питання довгобудів «Альянсу» взято на особливий контроль.