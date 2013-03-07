Вілкул думає, що після Євробаскету на арени можна запрошувати Мадонну й Брітні Спірз

Арени які збудують для проведення в Україні Чемпіонату Європи з баскетболу Євробаскет-2015 будуть мультифункціональними, збудовані вони будуть за кошти приватних інвесторів , які і будуть власниками цих арен. Про це в ефірі «5 каналу» розповів віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

«Для проведення змагань, згідно з концепцією ФІБА, нам необхідно сім залів. Тобто, буде побудовано шість мультифункціональних арен, буде проведена повна реконструкція, капітальний ремонт Палацу спорту в Києві, і «Метеора» в Дніпропетровську. Механізм фінансування наступний: 25% дають приватні інвестори, 75% надаються банками кредитів, держава потім допомагає компенсувати відсотки за цими кредитами, в той час, коли інвестори гасять саме тіло кредиту », - зазнічів Вілкул.

«Звичайно, побудовані арени будуть приватними... На тих мультифункціональних аренах, на яких будуть проводиться матчі Євробаскету 2015 можуть проводиться змагання будь-якого рівня зі ста видів спорту, плюс - можливо й проведення концертів будь-якого рівня. Для того, щоб до нас частіше їздили такі зірки як Мадонна, Брітні Спірс і Діп Перпл потрібні величезні зали - десятитисячники, п'ятнадцатитисячники. Тобто створюється нова індустрія. А також там можна буде проводити будь виставкові заходи світового класу. В Європі, в Америці такого типу мультифункціональні комплекси завантажені 280-290 днів на рік", - зазначив віце-прем’єр.