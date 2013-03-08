Азаров не підтримує податок на депозити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Я до цього проекту ставлюся негативно. Ми зацікавлені у тому, щоб нарощувати свою банківську систему, і ми повинні заохочувати наше населення вкладати гроші на депозити. Тому уряд проти податку на дохід від депозитів», - написав М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до закону «Про банки і банківську діяльність», які передбачають скасування норми, що дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в іноземній валюті. Також Є.Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і упровадити з 1 січня 2014 року 25% податок на доходи фізичних осіб, одержані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади у банках або небанківських установах.