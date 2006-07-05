Північна Корея здійснила запуск ще однієї ракети
13:53, 05 липня 2006Світ
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Політ продовжувався 6 хвилин
КНДР здійснила запуск ще однієї ракети. Про це повідомляє (С) Associated Press з посиланням на японські ЗМІ.
Об`єднане командування Озброєних сил Південної Кореї підтвердило факт запуску. За даними Сеула, був здійснений запуск балістичної ракети середньої дальності.
ППО Японії зафіксувала черговий пуск в 11:22. Політ ракети продовжувався 6 хвилин.
Виходячи з даних американської розвідки, він став сьомим за рахунком. За російськими даними, це вже 11-а ракета, запущена з території Північної Кореї.
Працівник МЗС КНДР, виступаючи сьогодні перед японськими репортерами, підтвердив факт запуску ракет, не уточнивши при цьому деталей випробування.
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