Північна Корея здійснила запуск ще однієї ракети

КНДР здійснила запуск ще однієї ракети. Про це повідомляє (С) Associated Press з посиланням на японські ЗМІ.

Об`єднане командування Озброєних сил Південної Кореї підтвердило факт запуску. За даними Сеула, був здійснений запуск балістичної ракети середньої дальності.

ППО Японії зафіксувала черговий пуск в 11:22. Політ ракети продовжувався 6 хвилин.

Виходячи з даних американської розвідки, він став сьомим за рахунком. За російськими даними, це вже 11-а ракета, запущена з території Північної Кореї.

Працівник МЗС КНДР, виступаючи сьогодні перед японськими репортерами, підтвердив факт запуску ракет, не уточнивши при цьому деталей випробування.

РБК