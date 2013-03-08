Понад 47 тисяч жінок служать в українській армії

Сьогодні у Збройних Силах України проходять службу та працюють понад 47 тисяч жінок, серед яких майже третина – це жінки-військовослужбовці. Більш як 1600 з них – офіцери, понад 4700 сержанти та 9770 солдати військової служби за контрактом. 370 дівчат навчаються у вищих військових навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба навчається понад 80 жінок-курсантів. Поруч із чоловіками працюють і більш як 30 тисяч жінок-працівників ЗС України та держслужбовців.

Представниці прекрасної статі проходять службу та працюють в усіх видах і родах військ Збройних Сил України. Найбільше вони представлені у з’єднаннях і частинах Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України. Також чимало жінок служать у Високомобільних десантних військах.

За понад 20 років миротворчої діяльності України у складі національних контингентів пройшли службу близько 30 українських військовослужбовців-жінок.