Феміністки пройшли маршем по Києву

8 березня маршрутом від Софійської площі до Майдану Незалежності пройшов феміністичний марш “Досить прикривати нерівність традиціями!”.

В марші взяли участь близько 200 людей. Це вже третій щорічний марш, ініційований Феміністичною Офензивою 8 березня з нагоди дня боротьби жінок за свої права. В марші також взяли участь Ритми Спротиву, Студентська профспілка “Пряма дія”, Автономна Спілка Трудящих, Лібертарна Координація, Ліва Опозиція, Інсайт. Акцію підтримали феміністки з Білорусі, Вірменії, Грузії, Німеччини, Росії, Угорщини.

Учасники акції пройшли від Софійської площі до будівлі КМДА, скандуючи «Традиція – не даність! Наш вихід – солідарність!», «В традиціях – насильство, сексизм, емансипація! Хай живуть просвіта і емансипація», повідомляє Радіо Свобода.

Учасники маршу вимагали відмовитись від гендерних стереотипів.

Учасники маршу скандували також "ліві" гасла «Свобода! Рівність! Глобальна солідарність!».

В їхніх руках були також плакати з вимогою звільнити учасниць російського панк-гурту Pussy Riot.