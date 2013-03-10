У Запорізькій області негода знеструмила 22 населених пункти

В ніч на 10 березня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 22 населених пунктів в Запорізькій області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.