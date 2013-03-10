У Запорізькій області негода знеструмила 22 населених пункти
10:03, 10 березня 2013Суспільство
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У Запорізькій області через негоду знеструмлено понад 20 населених пунктів.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго / Фото : p-p.com.ua
В ніч на 10 березня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 22 населених пунктів в Запорізькій області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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