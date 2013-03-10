Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних, крім Закарпаття, та північних областях вночі помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень невеликий, у Карпатах помірний мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° морозу (у Чернігівській та Сумській областях вночі 3-8° морозу).

У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, вночі подекуди ожеледь, вдень у центральних областях невеликі опади, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вдень 4-9° тепла.

У південних областях невеликий, в Криму та на Закарпатті помірний дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, в Криму вночі 4-9°, вдень 12-17° тепла.

На дорогах північної половини країни місцями ожеледиця. В Україні, крім північної частини, туман.

Вітер у північній половині північно-східний, на решті території південний, 7-12 м/с, у Криму пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області завтра хмарно, вночі помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень невеликий мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби по області 0-5° морозу, у Києві протягом доби 1-3° морозу.