На Луганщині біля села знайшли 258 боєприпасів часів війни

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 5 березня на відстані 200 метрів від села Олексіївка Білокуракинського району місцевий мешканець знайшов 3 артснаряди часів війни, про що повідомив у рятувальну службу. Для знешкодження вибухонебезпечних предметів на місце події виїхала піротехнічна група.

При обстеженні небезпечної зони було виявлено ще 56 боєприпасів. Наступного дня знайдено ще 146 боєприпасів.

Загалом у період з 6 по 8 березня в результаті обстеження території площею 0,6 га виявлено та знешкоджено 258 боєприпасів часів війни.