Податківці вилучили 21 тонну помідорів та 49 вантажівок

Як повідомили УНІАН у прес-службі державної податкової служби в Хмельницькій області, помідори були вилучені на початку березня і цей факт задокументований у ході операції «Держкордон-2013».

Турецькі помідори за документами транспортувались Україною лише у транзитному режимі та призначались для білоруського ринку.

Нелегальну реалізацію заморських томатів з причепу власного авто налагодив громадянин Туреччини, якого правоохоронці й затримали на «гарячому» під час збуту контрабандної продукції.

Загальна вартість затриманого майна сягає майже 1 млн грн.

Проводиться подальша перевірка щодо порушення вимог статті 470 Митного кодексу України.

На громадянина Туреччини складений адміністративний протокол.

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Співробітники податкової міліції ДПС у Черкаській області минулого тижня вилучили у підприємця 49 незаконно ввезених вантажівок вартістю понад 10 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Черкаській області, встановлено факт ухилення від сплати податків до бюджету одним з черкаських підприємців на суму понад 3 млн 800 тис. грн.

Як з’ясувалося, підприємець – платник єдиного податку, незаконно ввозив на територію України іноземні вантажівки, автозапчастини та розхідні матеріали до них без сплати податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортних засобів та держмита. Під час огляду, податківцями виявлено та вилучено 49 ватажних автомобілів - тягачів (марок: Mercedes, Volvo, Renault, MAN, DAF), які були незаконно ввезені до України з метою розбирання та продажу по запчастинам. Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 11 млн грн.

Слідчими податкової міліції Черкаської області матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 ККУ (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Проводиться досудове розслідування.