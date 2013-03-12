В Японії навчилися видобувати газ із гідрату метану на дні океану

Про це повідомило агентство природних ресурсів і енергії Японії у вівторок.

Як повідомляє РІА Новости, перша пробна партія природного газу добута з глибини 1,3 кілометра на дні океану з покладів гідрату метану, йдеться в заяві агентства. Родовище, розташоване в Тихому океані на півдні основного японського острова Хонсю, за попередніми розрахунками фахівців, містить запаси гідрату метану, зпівставні з обсягами споживання природного газу в країні за 14 років.

Гідрат метану - це кристалічна речовина, що виникає при низьких температурах і під тиском, являє собою суміш молекул води й метану, в природі він зустрічається під шаром вічної мерзлоти або глибоко на океанському дні. Вчені вважають, що запаси цього виду сировини в Японії складають близько 7 трильйонів кубометрів. Японія, яка не має своїх корисних копалин, змушена імпортувати енергоносії.

Потреби в них особливо зросли після аварії на АЕС "Фукусіма-1" і зупинки більшості атомних станцій в країні. Японські енергетики покладають великі надії на гідрат метану як на перспективне джерело природного газу. Агентство природних ресурсів і енергії розраховує, що протягом п'яти років може бути розпочато видобуток газу в промислових масштабах.