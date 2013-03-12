Нацфінпослуг виступила проти введення податку на депозити

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацфінпослуг) виступила категорично проти законопроекту народного депутата від Партії регіонів Євгена Сігала, який запропонував ввести 25% податок на доходи від банківських депозитів. Крім введення підвищеної ставки (чинна редакція Податкового кодексу передбачає 5%), Сігал також запропонував перенести введення оподаткування вкладів з 2015 р. на 2014 р, повідомляє РБК-Україна.

«Сьогодні важливим завданням є детінізація економіки. Відповідно, до ініціатив, які пов'язані з введенням високих ставок оподаткування депозитів, потрібно ставитися дуже акуратно і зважено. Депозити населення є основним ресурсом для банків України. І такі законопроекти можуть створити недовіру громадян до державної політики і банківської системи», - сказано в повідомленні Нацфінпослуг.

Голова Нацфінпослуг Андрій Стасевський також нагадав, що проти цієї ідеї вже виступили уряд і Національний банк, і висловив сподівання, що аналогічну позицію займе і Верховна Рада.

Нагадаємо, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр Микола Азаров висловився категорично проти запровадження оподаткування депозитів фізосіб в будь-якому вигляді. «Ми зацікавлені в тому, щоб нарощувати свою банківську систему, і ми повинні заохочувати наше населення вкладати гроші на депозити. Тому уряд проти податку на дохід від депозитів», - написав прем'єр.

Крім того, в офіційному коментарі НБУ зазначалося, що депутатам часто властиво політизувати суто економічні питання, а це може вносити нестабільність в роботу фінансової системи. «Національний банк закликає політичних діячів ретельно аналізувати наслідки будь-яких законопроектів з питань банківської та фінансової системи, які вносяться до Верховної Ради України, дотримуватися у своїй діяльності принципу однозначного пріоритету забезпечення стабільності фінансової системи країни і поваги до її громадянам», - сказано в коментарі НБУ.