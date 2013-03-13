Презентація фармацевтичної компанії Natures Only

Запрошуємо на прес-брифінг з нагоди презентації фармацевтичної компанії Natures Only

14 березня,

16.30

Київ, Готель «Прем’єр-палац»

бул. Тараса Шевченка / вул. Пушкiнська, 7/29

Шановні колеги, запрошуємо Вас на прес-брифінг з нагоди урочистої презентації фармацевтичної компанії Natures Only та її подальшої діяльності на ринку медичних препаратів України.

У рамках прес-брифінгу Голова компанії Natures Only Доктор медичних наук Сандіп Аурора доповість про нові реалії фармацевтичного ринку України та привабливість України для інвестицій іноземного капіталу. Будуть оприлюднені останні статистичні дані щодо захворюваності українців на остеопороз, серцево-судинні захворювання, ожиріння тощо.

На заході будуть присутні:

• Голова Держслужби України з Лікарських засобів Олексій Соловйов;

• Президент Української Федерації громадських організацій сприяння охороні здоров'я громадянського суспільства Володимир Загородній;

Також Ви зможете отримати ексклюзивні коментарі та рекомендації щодо зазначених захворювань від провідних науковців у галузі української медицини. Зокрема це:

• головний позаштатний дерматовенеролог МОЗ України Олександр Літус,

• головний дитячий офтальмолог, експерт ВОЗ з глобальної програми «Зір-2012» Сергій Риков,

• головний гастроентеролог Головного управління охорони здоров'я і медичного забезпечення Києва Ігор Червак та інші.

У рамках події за допомогою новітнього ультразвукового обладнання експерти Natures Only проведуть для присутніх унікальне вимірювання щільності кісткової тканини. Саме таке обстеження виявляє наявність чи відсутність остеопорозу. В межах благодійної програми таке обладнання вже встановлене в декількох дитячих клініках України і дає змогу безкоштовно контролювати дитячу захворюваність на остеопороз.

Після офіційної частини на гостей чекають вишукані страви та напої від «Прем’єр Палацу».

Чекаємо на Вас,

З повагою,

Д-р Джойдип Маджумар,

Голова українського представництва Natures Only

Акредитація та деталі:

Дмитро Зезюлін

моб.. 097-578-56-28,

Тел. 044-206-91-11

e-mail: zezyulin@prandc.com.ua