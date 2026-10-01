В роботі 'Нової пошти' стався масштабний збій: названо причину

ІТ-фахівці вже запустили резервні механізми роботи.

У четвер, 1 жовтня, у роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій. Його причиною стала DDoS-атака, повідомляє "Нова пошта: бізнес".

"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", – зазначили у логістичній компанії, додавши, що ситуація перебуває під контролем.

Раніше стало відомо, що клієнти "Нової пошти" стикнулися з проблемами в роботі цифрових платформ поштового оператора. Збої спостерігалися у мобільному застосунку та в особистому кабінеті.

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Деякі користувачі не могли увійти до системи, створити та завантажити експрес-накладні.

"Або вічне завантаження, або пише про відсутність зв'язку (хоча він є)", – повідомив один з клієнтів "Нової пошти".

"Нова пошта" – останні новини

Від початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують логістичну інфраструктуру України. Серед цілей неодноразово опинялися відділення, термінали та сортувальні центри "Нової пошти". Лише за перші чотири місяці року компанія оцінила збитки від російських обстрілів у 325 млн грн.

Нагадаємо, унаслідок російських ударів по Київській області у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджено сортувальне депо "Нової пошти" в Києві. Як повідомила пресслужба компанії, ніхто з працівників не постраждав.

У липні росіяни вдарили по відділенню компанії у Вінницькій області. Також російські окупанти поцілили в сортувальний термінал компанії в Полтаві. Співробітники на той момент перебували в укриттях, тому не постраждали.

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