У бою загинув пілот винищувача МіГ-29: він був командиром ланки 'Привида Києва'

Його літак було підбито ворожою ракетою, він катапультувався, але не вижив.

У бою загинув капітан Марат Мамбетов, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у своєму Telegram-каналі, це сталося сьогодні, 1 жовтня.

Зазначається, що на винищувачі МіГ-29 Мамбетов завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

"Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив… Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва", - йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах висловили співчуття рідним та близьким пілота, який "боронив Україну до свого останнього подиху".

Загибель пілотів в Україні

Як повідомляв УНІАН, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув вже не один український пілот. Зокрема, у 2023 році в Житомирській області під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Серед загиблих був відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

У 2025 році на східному напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов, старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації.

Крім того, того ж року, відбиваючи масований повітряний напад російських окупантів, на винищувачі F-16 розбився льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

А у 2026 році під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув Олександр Довгач, Герой України, командир 39-ї бригади тактичної авіації.

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