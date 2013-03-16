У Києві два дні святкуватимуть Масляну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на гостей свята чекають народні гуляння, розважальна програма, театралізоване дійство за участю самодіяльних колективів, вокальних і фольклорних ансамблів, атракціони для дітей, різноманітні конкурси, а також частування українськими традиційними напоями.

Сьогодні, 16 березня, народні гуляння відбуватимуться з 14.00 до 17.00, 17 березня святкування триватимуть з 13.30 до 17.00, уточнили в прес-службі.

Крім того, Масляну цими вихідними святкуватимуть і в столичному зоопарку. Зокрема, там на території експозиції «Дитячий зоопарк» встановлять дідуха, що втілює образ Масляної. Традиційно дідуха спалювали на знак закінчення зими, однак у Київському зоопарку його виготовлять із сіна та капусти та згодують свійським тваринам. Ця оригінальна ідея була запропонована фахівцями зоопарку та буде втілена вперше, зазначається в повідомленні.

Усіх відвідувачів також пригощатимуть млинцями, пообіцяли в КМДА.

Також на свято проводів зими та зустрічі весни – Масляної та Колодія - запрошує Музей народної архітектури та побуту.

На гостей свята чекають давні обряди, народні забави та ігри, частування варениками з сиром, узваром, напоями з трав і меду та млинцями. Кульмінацією свята стане хода і ритуал спалення солом’яного символу зими – «Кострубатого діда».

У суботу в Гідропарку (пляж «Молодіжний») можна буде безкоштовно поласувати млинцями. За інформацією комунального підприємства «Плесо», у суботу та неділю на березі Дніпра відбуватимуться конкурси і спортивні змагання, а також святкові концерти. Спалення зимової Мари відбудеться 17 березня о 19.00.

Водночас, зустріч весни та святкування Масляної відбуватиметься на ВДНГ, у парку «Мамаєва слобода», у всіх районах міста.