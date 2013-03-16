У Кабміні розповіли, що буде основою економічного зростання в Україні

«Інфраструктурні проекти, якими мені довірено займатися - одна з основ запланованого економічного зростання», - заявив віце-прем'єр-міністр України в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

Як приклад ефективності реалізації таких проектів він навів Дніпропетровську область, яку очолював на посаді губернатора в 2010-2012 роках: «Цим шляхом ми йшли в Дніпропетровській області, і результати очевидні. Стратегія - не красивий набір слів, які один раз презентуються, а потім не використовуються. Можу сказати, що за перші три роки реалізації стратегії розвитку Дніпропетровської області ми рухаємося чітко за планом. Зростання виробництва за три роки - 25 відсотків, причому всупереч всім світовим тенденціям. Дніпропетровська область - лідер з інвестицій серед всіх областей України. 8,3 млрд доларів США - кожен шостий долар, який вкладено в Україну іноземними інвесторами - працює в Дніпропетровській області.

Причому за останні два кризових роки було залучено понад 1,3 млрд. інвестицій ». Зокрема, зазначив Олександр Вілкул, реалізовані найбільші інфраструктурні проекти з будівництва і ремонту доріг, скорочення шкідливих викидів від промисловості в навколишнє середовище, електронне управління.

«Я зараз координую цей напрямок як державний менеджер у масштабах країни», - підкреслив віце-прем'єр.

В рамках інфраструктурних проектів, додав Вілкул, були обладнані GPS-навігацією всі машини «швидкої допомоги», створена єдина диспетчерська служба, встановлені архіватори мови на прийомі дзвінків. Сьогодні, згідно з даними моніторингу, в Дніпропетровській області, в 93% випадків, час приїзду «швидких» на виклик у містах становить 10 хвилин, у селі - 20 хвилин. «Мені досить близькі сучасні методи управління згідно цілей. Я вітаю європейську модель політики та управління. На розробку стратегії, на вибудовування системи управління в галузі пішло півроку, і в уряді моя команда працює аналогічно », - поділився віце-прем'єр-міністр.