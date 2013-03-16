На Хмельниччині подружжя пенсіонерів торгувало марихуаною

Працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Старокостянтинівського райвідділу міліції задокументували злочинну діяльність двох селян похилого віку, які заробляли продажем марихуани.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області, нарковмісну рослину пенсіонери вирощували на присадибній ділянці біля будинку, а потім сушили і зберігали на горищі.

Шістдесятирічна жінка розповіла правоохоронцям, що посіяла рослину виключно для того, аби за її допомогою боротися з наслідками онкологічної хвороби. Натомість її 64-річний чоловік, маючи за плечима судимість за крадіжку, налагодив процес збуту наркотичної рослини.

Під час обшуку оселі пенсіонерів працівники міліції виявили і вилучили майже п‘ять кілограмів висушених рослин коноплі та її насіння. Вартість нарковмісної речовини, за цінами чорного ринку, становить близько 75 тисяч гривень.

Наразі стосовно подружжя відкрито кримінальне провадження.