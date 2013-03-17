У Херсоні вирішили підтримати Харків у бажанні змінити політичну систему

Херсонські громадські організації, що представляють Всеукраїнське товариство політв'язнів і репресованих, Організація солдатських матерів України, Ліга ділових і професійних жінок, Фонд "Міжнародне партнерство" та інші підтримують своїх харківських колег з громадського сектору, які 19 березня будуть вимагати розпуску парламенту, повідомляє НашГород.

У підготовленій для щорічній конференції громадських організацій резолюції йдеться: «З моменту обрання Верховної Ради України пройшло більше чотирьох місяців, однак вищим законодавчим органом його конституційні функції не виконуються, життєво важливі для країни закони не приймаються. Кабінет міністрів України в таких умовах не може повноцінно працювати і виконувати функції найвищого органу виконавчої влади. Законодавча та вся вертикаль державної виконавчої влади в країні фактично паралізована. Країна не розвивається. Далі так тривати не може! Ми вимагаємо від Президента країни розпустити Верховну Раду України 7 скликання і оголосити дострокові парламентські вибори »

Якщо дана вимога не буде виконана, то буде створена ініціативна група для проведення всеукраїнського народного референдуму, на який будуть винесені наступні питання:

1. Скорочення чисельності Верховної Ради України до 300 народних депутатів.

2. Введення другої палати Парламенту, яка повинна складатися з представників регіонів. Головним завданням другої палати Парламенту має стати законодавче забезпечення розвитку регіонів країни. Ця палата повинна мати контрольні повноваження з виконання Законів і володіти правом вето.

3. Повна відміна депутатської недоторканності.

4. Вибори до Верховної Ради України проводити виключно за мажоритарною системою ",-йдеться у зверненні.