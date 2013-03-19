У трьох областях України продовжують чистити дороги від снігу
08:56, 19 березня 2013Суспільство
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У трьох західних областях України продовжуються роботи з розчищення доріг місцевого значення.
У трьох областях України продовжують чистити дороги від снігу
Як повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжуються роботи з розчищення доріг місцевого значення у трьох західних областях України, де немає проїзду до 18 н.п. у Львівській області та ускладнено проїзд до 108 н.п. (із них у Волинській – до 42 н.п. та у Тернопільській – до 66 н.п.).
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За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України, проїзд на автодорогах державного та регіонального значення забезпечено.
Відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 1225 н.п. (у Рівненській та Івано-Франківській областях - повністю).
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